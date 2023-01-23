『sowaka (ソワカ) 鉢単 雲水 応量器【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 45分に出品され03月06日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

sowaka (ソワカ) 鉢単 雲水 応量器



【商品説明】

・品質 黒塗漆

・日本製



【サイズ】

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横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。