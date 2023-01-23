『sowaka (ソワカ) 鉢単 雲水 応量器【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 22時 45分に出品され03月06日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
sowaka (ソワカ) 鉢単 雲水 応量器
【商品説明】
・品質 黒塗漆
・日本製
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
630 入札履歴
終了
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