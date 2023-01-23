『黒檀 グリップ 花はさみ 蜜蝋仕上げ（文字入れ） 専用化粧箱入り送料込み【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 23時 10分に出品され04月30日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 黒檀 グリップ 花はさみ 蜜蝋仕上げ（文字入れ） 専用化粧箱入り 【ジャンル・特徴】 錆びにくく切れ味なめらか。特殊コーティング加工の格調高い花鋏 [ 681008 ]