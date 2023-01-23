『Makefuture Diamond Rose 2020 プリザーブドフラワー 花 誕生日 一輪 バラ プロポーズ ダイヤモンドローズ アモ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 03時 52分に出品され04月09日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Makefuture Diamond Rose 2020 プリザーブドフラワー 花 誕生日 一輪 バラ プロポーズ ダイヤモンドローズ アモ
【商品説明】
・※注意事項 ・１点２点手作りの為、細かいところは写真と違う部分もあります。
・【サイズ】花：直径約5.5～6ｃｍ / 茎部分：27ｃｍ / ボックス：高さ約8.5×幅約9×奥行約38.5(ｃｍ)
・【商品詳細】 ブランド名：MAKE FUTURE メイクフューチャー / 商品名：「Diamond Rose ダイヤモンドローズ」 / 一輪薔薇 【カラー】マンダリンオレンジ
・【注意事項】※プリザ?ブドフラワーは自然の花を加工した商品のため、一つ一つの色・形・大きさが写真と異なります。※リボンラッピングのデザインは予告なく変更する場合がございます。※クリアケース非対応※商品は全て検品後出荷
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
499 入札履歴
終了
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