『ペットドライヤー Urtzcoye ペットヘアードライヤー ペットブロワ 無段階風速制御 30-55℃温度可調整 ノズル4種付き 100v/700-1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 10分に出品され03月19日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【ノイズ低減設計】吸気口には4段階のノイズ低減装置があり、ペットが騒音に怖がることはしない。
?【強風型・快速乾燥】1500 W優良品質のブラシモーターを採用し、無段階風速制御で、最大風速は70 m/sに達します。加熱の電力は800 W、ペット快速に乾燥し、または定型することができます。
?【ノズル4種・自由スタイルにDIY】4つのノズルを備えており、ペットを乾燥させるだけでなく、ヘアーデザインもできます。幅の広いフラットパイプの騒音を最小にし、偏平噴管の風速が最も速く、円噴管の温度が最も高い、定型ノズルは造型のために使えます。
?【温度調節可能】ペットドライヤーは30-55、2段の温度調整が可能、季節変化にとっても使えます。冬は集風効果の良い円形ノズルを使用することを推奨します。
?【一年間安心保証】一年間以内の故障やトラブルなど、新品無料交換にします。修理ではなく、直接新品交換にします！！
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落札価格7980円
203 入札履歴
終了
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