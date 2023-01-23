『ペットキャリー キャリーバッグ 肩掛け 手提げ 折りたたみ ベルト付き メッシュ ペットキャリーケース 犬 猫 防災 車 お出かけ 通気性 おしゃれ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 21時 34分に出品され03月16日 21時 34分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細:
カラー:/A01/A02
サイズ:/ワンサイズ
商品説明
可愛いペットとのおでかけなどの外出時に便利なペットキャリーバッグです。?
ちょっとしたお出かけ、通院、非常時にも大活躍
猫ちゃんや、小型のワンちゃんだと広く使えて安心?
ペット用のバックに見えない落ち着いた外観に加えて、
通気性もバツグンなので移動中のワンちゃんネコちゃんも快適?
サイズ
約43*29*28cm参考体重:約7.5kg以内
※平置き実寸の為、若干の誤差があります。
製品仕様
素材:ポリエステル、その他
キーワード
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落札価格7980円
506 入札履歴
終了
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