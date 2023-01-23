ペットキャリー キャリーバッグ 肩掛け 手提げ 折りたたみ ベルト付き メッシュ ペットキャリーケース 犬 猫 防災 車 お出かけ 通気性 おしゃれ【お歳暮】

商品情報

商品詳細:

カラー:/A01/A02

サイズ:/ワンサイズ

商品説明

可愛いペットとのおでかけなどの外出時に便利なペットキャリーバッグです。?

ちょっとしたお出かけ、通院、非常時にも大活躍

猫ちゃんや、小型のワンちゃんだと広く使えて安心?

ペット用のバックに見えない落ち着いた外観に加えて、

通気性もバツグンなので移動中のワンちゃんネコちゃんも快適?

サイズ

約43*29*28cm参考体重:約7.5kg以内

※平置き実寸の為、若干の誤差があります。

製品仕様

素材:ポリエステル、その他

キーワード

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