『N&S ペットケージ 小動物ケージ 犬ケージ 猫ケージ キャットケージ キャスター付き トイレ付き 引き出しトイレ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 02時 43分に出品され04月16日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ(キャスター込み)：(約)幅74×奥行49×高さ56cm 屋根面ドアサイズ：(約)横27×縦35.5cm 正面ドアサイズ：(約)横29×縦32cm。 小動物から室内犬まで快適に過ごせるペットケージです。 正面と屋根面にドア付いてますので、ツードアでペットちゃんや物の入れ出しは便利。 ドアロックは片手で簡単に開けたり閉めたりできる。ペットちゃんが中から開けることはできない。 引き出しトレイ×２でお掃除簡単。さらに仕切れ板付きて、トイレシーツと砂が使い分けられできる。清潔面と経済面を両立 引き出しと仕切れ板は簡単に取り出せます。プラスチック製なので丸洗いができる。

カテゴリ ペット用品、生き物

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