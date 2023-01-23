『キャットタワー猫タワー猫キャットタワーキャットツリー スリム 高さ134cm 弧形展望台 爪とぎポール 据え置き型 天然木製 子猫 大型猫(ベージュ)y2【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 16時 38分に出品され04月22日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】サイズ：台座直径54cm×高さ134cm 重量（約）9.2kg 材質：天然松の木。わかりやすい取扱説明書も付きます。図解で部品明細、組立方法などをわかりやすく解説します。女性一人で15-30分程度です。

【幅広い底座】台座直径54センチの広い円形デザインですので、安定性が高くなっています。

【木製で見た目高級感・掃除楽々】自然な色合いの木目キャットタワーは質感ある松の木材を使用し、お手入れはとても楽です。

【心地抜群な弧形の展望台】最上階にはユニークな弧形の展望台が設置されています、 柔らかい雲のようなシャーリングで、肌にやさしく、猫ちゃんの身体にフィットします。

【動線を考える設計・省スペース】当社のキャットタワーは垂直デザインを採用しており、部屋面積を最適に活用しながら、猫が探検や遊びを楽しむための十分なスペースを提供します。