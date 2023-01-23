『BKVESHI Dog Clippers 2-Speed Low Noise Professional Heavy Duty Dog Grooming Clipper USB Rechargeable コードレス Electric Quiet Dog バリカン ヘアクリッ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 03時 10分に出品され04月19日 03時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BKVESHI Dog Clippers 2-Speed Low Noise Professional Heavy Duty Dog Grooming Clipper USB Rechargeable コードレス Electric Quiet Dog バリカン ヘアクリッパー， Groomi
商品情報詳細は下部にも記載がございます。本品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約1〜3週間程お時間を頂いております。商品によりお届け期間は異なっております。税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。また審査状況により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが商品自体の品質は問題ありませんのでご安心ください。お買い物ガイドをお読みになった上でご注文ください。まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
Andis Straight Shears， Right-Handed， Professional Dog and Cat Grooming
¥ 7980
Tamsco Barber Shear 9-Inch Curved Blade Stainless Steel Ice Tempered Beveled Edge Curved並行輸入
¥ 7980
KVP Super Stong Slip， Lead Slips Over Neck with No Clasps Involved by KVP
¥ 7980
Top Performance MediStyp Pet Styptic Powder with Benzocaine - Fast-Acting First Aid Powder for Treating Minor Cuts and Abrasions on Pets， 6 oz.
¥ 7980
Premier Point-Tip Pet Barber Shear by Fromm
¥ 7980
ペットはさみ 8インチ ハイエンド ペット 犬 グルーミング はさみ 間伐率約 80%
¥ 7980
ペットはさみ 7.0 7.5 8.0 インチ プロフェッショナル 犬 グルーミングブラックカーブ 右 左 カット はさみ
¥ 7980
ドッグラック プロトリートメント 4L
¥ 7980
QIX アフロートドッグ しっとりトリートメント 業務用 3kg AFLOAT DOG くし通り滑らかな仕上がり
¥ 7980
アース・ペット 足ふきウェットタオル50枚×30個 (1個当たり380円) まとめ買い 業務用 ペット
¥ 7980
A.P.D.C. ティーツリーシャンプー 5L
¥ 7980
ブルーム (Bloom) バリカン替刃 5mm
¥ 7979
Famree Pet ペット用バリカンセット 6in1 ペットグルーミングセット 換毛期対策 犬 猫美容器 多機能 静音 11Kpa吸引力
¥ 7979
AIRROBO ペット用バリカン セット 12000Pa 超強力吸引 2L大容量 グルーミング掃除機 5in1 多機能ペットグルーミングキッ
¥ 7979
オスター クリッパー交換ブレード Oster 078919-176-005 Cryogen-X 送料無料
¥ 7979
uyoyous ペット用 バリカン 多機能 ペット掃除機 犬 猫美容器 1台5役 ペットグルーミングセット 電動バリカン アタッチメント豊富
¥ 7979
uyoyous ペット用 バリカン 多機能 ペット掃除機 犬 猫美容器 1台5役 ペットグルーミングセット 電動バリカン アタッチメント豊富
¥ 7979
uyoyous ペット用 バリカン 多機能 ペット掃除機 犬 猫美容器 1台5役 ペットグルーミングセット 電動バリカン アタッチメント豊富
¥ 7979
落札価格7980円
13 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！