『Vgate vLinker FD OBD2 Bluetooth Car Code Reader， OBD2 Diagnostic Scanner for Android ＆ Windows - Made for FORScan【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 43分に出品され04月04日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7980円
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終了
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