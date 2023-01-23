『PHOEPET No Pull Dog Harness Medium Reflective Front Clip Vest with Handle，Adjustable 2 Metal Rings 3 Buckles[Easy to Put on ＆ Take Off](M， Red)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 35分に出品され03月19日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品お届けまでに５〜１５営業日程のお時間をいただいております ご覧いただき、ありがとうございます。本商品は米国倉庫からの輸送中に外装箱等に多少の傷みが生じる場合がございますが、商品は新品未使用でございます。税関にて開封されるケースもございますので、あらかじめご理解の程よろしくお願いします、初期不良時の返品交換につきましては当ショップが対応いたします。
PHOEPET No Pull Dog Harnesses for Small Dogs Reflective Adjustable Front Clip Vest with Handle 2 Metal Rings 3 Buckles [Easy to Put on ＆ Take Off](XS
¥ 7980
Dogs My Love Comfort Grip Non-Slip Dog Leash 4ft to 30ft Long for Smal and Medium Dogs 5/8-inch Wide (30 Ft， Black)
¥ 7980
フレキシ (flexi) ニューコンフォート テープ M(25kg未満) 5m ピンク [犬用リード]
¥ 7980
Weaver Leather ヴィンテージ ペイズリー リーシュ 3/4 x 4
¥ 7980
Coastal Pet K9 Explorer Reflective Dog Collar Small Rosebud
¥ 7980
Blocker 12 ft。Leadブラック/パープル
¥ 7980
ROK Straps Lead Strap， Reflective Black， Medium by ROK Straps
¥ 7980
ROK Straps Stretch Leash Size: Medium (54 H x 0.75 W x 0.25 D)， Color: Pink Camo
¥ 7980
10 mm Giant ChainTraffic Leash by Coastal
¥ 7980
Brown 6-Way European Multifunctional Leather Dog Leash， Adjustable Schutzhund Lead 49-94 Long， 5/8 Wide (15 mm) by Dogs My Love
¥ 7980
rabbitgoo Dog Harness， No-Pull Pet Harness with 2 Leash Clips， Adjustable Soft Padded Dog Vest， Reflective No-Choke Pet Oxford Vest with Easy Control
¥ 7980
rabbitgoo Dog Harness， No-Pull Pet Harness with 2 Leash Clips， Adjustable Soft Padded Dog Vest， Reflective No-Choke Pet Oxford Vest with Easy Control
¥ 7980
rabbitgoo Dog Harness， No-Pull Pet Harness with 2 Leash Clips， Adjustable Soft Padded Dog Vest， Reflective No-Choke Pet Oxford Vest with Easy Control
¥ 7980
Coastal - K-9 Explorer - Reflective Adjustable Dog Collar， Rosebud， 5/8 x 10-14
¥ 7980
WIGZI 2 Dog Leash Automatically Untangles with 360° Spin， Gel Handle - Reflective Rope. Optional LEDs Light UP to 25 FEET. Universal Size All Dogs， B
¥ 7980
Wigzi MEDGL-BL Gel Retractable Dog Leash for Dogs Upto 44 lb， Medium， Blue
¥ 7980
Alvalley スリップドッグリード - ハンドメイドラウンドレザー犬用リード - 扱いやすい - 小型、中型、大型、特大犬に最適 - トレーニング＆ウォーキング＆ショ
¥ 7980
もちつきうさぎ用ハーネス浴衣ハーネス（富士）
¥ 7972
落札価格7980円
505 入札履歴
終了
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