『ニッソー PGスーパークリア900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 01分に出品され03月16日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ニッソー PGスーパークリア900



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :90×9.4×3.4cm

・本体重量:0.8kg



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 92.90 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。