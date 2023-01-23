『エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート ペットゲート ドア付き ベビーフェンス 階段 突っ張り式 ダブルロック オートクローズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 48分に出品され03月27日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート ペットゲート ドア付き ベビーフェンス 階段 突っ張り式 ダブルロック オートクローズ



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 74.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。