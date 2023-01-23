『大和製衡(Yamato) 普及型上皿はかり SDX-4【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 03時 56分に出品され04月05日 03時 56分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大和製衡(Yamato) 普及型上皿はかり SDX-4
【商品説明】
・サイズ：本体／217×274×266mm、載皿／217×217mm目盛板外径：φ200mm重量：2.7kg使用範囲：100g～4kg最小目盛：10g
【サイズ】
高さ : 23.60 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛1.000 GV50-173-35.0MP
¥ 7979
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛1.000 GV50-173-25.0MP
¥ 7979
長野 グリセン入圧力計 A枠立型 Φ60 最小目盛0.500 GV50-173-15.0MP
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.2% 日本語説明書付き
¥ 7979
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.2% 日本語説明書付き
¥ 7979
落札価格7980円
413 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！