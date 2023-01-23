アズワン AS ONE 目盛付試験管 ねじ口 N-16（50本） 6-768-01 [A101003]【2025年の人気アイテム】

商品情報

※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 本製品は研究者・事業者向け商品です。家庭用・一般用商品ではありません。仕様型番：N-16目安目盛付き：1mLシリコンフッ素ラミネートギアパッキン付き材質：本体／硼珪酸ガラス、キャップ／メラミン樹脂（オートクレーブ可）、パッキン／シリコン・両面PTFE張り容量：15mL胴径x全長：φ16.5x130xφ10mm（丸底）入数：1箱（50本入）ネジロ