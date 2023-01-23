『アズワン AS ONE 目盛付試験管 ねじ口 N-16（50本） 6-768-01 [A101003]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 05分に出品され03月16日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 本製品は研究者・事業者向け商品です。家庭用・一般用商品ではありません。仕様型番：N-16目安目盛付き：1mLシリコンフッ素ラミネートギアパッキン付き材質：本体／硼珪酸ガラス、キャップ／メラミン樹脂（オートクレーブ可）、パッキン／シリコン・両面PTFE張り容量：15mL胴径x全長：φ16.5x130xφ10mm（丸底）入数：1箱（50本入）ネジロ
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２７．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-27.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２７．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-27.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２６．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-26.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２６．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-26.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２５．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-25.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２５．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-25.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２４．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-24.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２４．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-24.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２３．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-23.5
¥ 7974
自動分析用サンプルカップ ＭＳＫ-２０Ｂ 【あす楽】【アズワン】
¥ 7942
Fisher Scientific 直口硼珪酸ガラスチューブ φ12×75mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-26
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アドバンテック イオン試験紙 アルミチェック
¥ 7882
パスツールピペット ７０９５Ｄ-９ 【あす楽】【アズワン】
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ユニットデシケーター ＵＤ-１型 【あす楽】【アズワン】
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SANEI パイプクリーナー プロ仕様 強力 15? 鋼製 PR801-15
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Merck コンタクトスライド 腸内細菌用培地 未滅菌 1箱(20枚入) C
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TRUSCO(トラスコ) イーグル バーディワゴン用棚板 900X600 W色 EGW96TW
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トラスコ中山(TRUSCO) バーディワゴン用棚板セット2枚入 600X400 R色 BDW-64RT2SET-R
¥ 7831
落札価格7980円
562 入札履歴
終了
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