『アズワン AS ONE 標準ふるい ID200mm 90μm 5-5392-27 [A100503]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 仕様タイプ：普及型サイズ：IDφ200mm（深さ45mm）目開き：90μm材質：金網／ステンレス（SUS316）、枠／ステンレス（SUS304）試験用・鉛フリーTS製