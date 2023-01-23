『アズワン AS ONE 標準ふるい ID200mm 90μm 5-5392-27 [A100503]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 仕様タイプ：普及型サイズ：IDφ200mm（深さ45mm）目開き：90μm材質：金網／ステンレス（SUS316）、枠／ステンレス（SUS304）試験用・鉛フリーTS製
日電理化硝子 ねじ口びん 茶色 S-2 5mL 1箱（100個）※びんのみ
¥ 7980
日電理化硝子 ねじ口びん 無色 SV-50M 50mL 1箱（50個）※びんのみ
¥ 7980
コクゴ テフロン 極細熱収縮チューブ PTFE AWG-28E 02-405-12
¥ 7978
アズワン AS ONE 粉末ロート φ200mm 4-2508-03 [A101003]
¥ 7975
アズワン AS ONE アイビスピペットチップI-296C 2-4064-04 [A012017]
¥ 7975
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２８．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-28.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２７．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-27.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２７．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-27.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２６．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-26.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２６．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-26.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２５．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-25.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２５．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-25.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２４．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-24.5
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２４．０ｃｍ GCR1200FCAP-H-24.0
¥ 7974
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 ＧＣＲ１２００ フルＣＡＰ フード ホワイト ２３．５ｃｍ GCR1200FCAP-H-23.5
¥ 7974
自動分析用サンプルカップ ＭＳＫ-２０Ｂ 【あす楽】【アズワン】
¥ 7942
Fisher Scientific 直口硼珪酸ガラスチューブ φ12×75mm 1ケース(250本×4箱入) 14-961-26
¥ 7942
アドバンテック イオン試験紙 アルミチェック
¥ 7882
落札価格7980円
98 入札履歴
終了
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