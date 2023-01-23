『ASUS AMD A320 搭載 AM4 Socket 対応 マザーボード PRIME A320M-A microATX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 38分に出品され04月05日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS AMD A320 搭載 AM4 Socket 対応 マザーボード PRIME A320M-A microATX
【商品説明】
・【CPU】AMD Ryzen 第7世代Aシリーズ、Athlon プロセッサー
・【インターフェース】USB3.0×4
・【グラフィック出力】HDMI， D-Sub，DVI-D port
・【ストレージ】SATA 6Gbs x4
・【チップセット/ソケット/規格】AMD A320/ Socket AM4/ uATX
・【ネットワーク】LAN (RJ45)×1
・【対応メモリ】スロット数4(最大64GB) DDR4 DIMM 3200(O.C)/2933(O.C)2666/2400/2133 MHz， non-ECC and ECC，un-buffered memory
・【拡張スロット】(Ryzen)PCIe3.0(x
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
789 入札履歴
終了
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