『ASUS AMD A320 搭載 AM4 Socket 対応 マザーボード PRIME A320M-A microATX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 38分に出品され04月05日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ASUS AMD A320 搭載 AM4 Socket 対応 マザーボード PRIME A320M-A microATX



【商品説明】

・【CPU】AMD Ryzen 第7世代Aシリーズ、Athlon プロセッサー

・【インターフェース】USB3.0×4

・【グラフィック出力】HDMI， D-Sub，DVI-D port

・【ストレージ】SATA 6Gbs x4

・【チップセット/ソケット/規格】AMD A320/ Socket AM4/ uATX

・【ネットワーク】LAN (RJ45)×1

・【対応メモリ】スロット数4(最大64GB) DDR4 DIMM 3200(O.C)/2933(O.C)2666/2400/2133 MHz， non-ECC and ECC，un-buffered memory

・【拡張スロット】(Ryzen)PCIe3.0(x



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。