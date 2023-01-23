『selle sanmarco(セラ サンマルコ) サンマルコ イタリアンジャージ ブラック/レッド XS 5623-0SHI009X【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 24分に出品され03月15日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 selle sanmarco(セラ サンマルコ) サンマルコ イタリアンジャージ ブラック/レッド XS 5623-0SHI009X



商品コード：12059708469

型番：5623-0SHI009X

サイズ：X-Small

カラー：ブラック



フィット:3/4ジッパー付きシェイプフィット

着丈:64cm

肩幅:38cm

バスト:44cm

袖丈:17cm

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

フレーム、パーツ タグ selle

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