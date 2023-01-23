『ペットカート ベビーカー 犬 バギー 小型犬 中型犬 猫 多頭 カート 4輪 軽量コンパクト 前輪360°回転 後輪ブレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 01分に出品され04月03日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】犬バギー展開サイズ（約）:長さ76cmx幅47cmx高さ109cm収納サイズ（約）:長さ93cmx幅47cmx高さ18cm本体重量（約）:5.7KGフレーム：鉄製生地：オックスフォードポリエステル車輪:EVA耐荷重（約）:15KG