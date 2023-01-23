『Neater Pet Brands Little Big Bowl for Small Dogs - Large Surface Area Pet W【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 04時 32分に出品され04月05日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外拠点に在庫がございますので、ご注文後にお取り寄せとなります。通常は5〜10営業日にて発送が可能となりますが、在庫状況等によりお時間が掛かる場合もございます。輸送中に外箱に傷みが生じたり、税関で開封される事がありますが、商品自体には問題はございません。一部商品を除き取扱説明書は英語表記です。
Neater Pet Brands Hammered Stainless Steel Pet Bowl with Copper Coating - D
¥ 7980
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落札価格7980円
757 入札履歴
終了
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