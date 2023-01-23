『Yubico - YubiKey 5C - USB-C - 2ファクター認証セキュリティキー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 01時 44分に出品され03月26日 01時 44分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yubico - YubiKey 5C - USB-C - 2ファクター認証セキュリティキー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 5.40 cm

奥行 : 8.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。