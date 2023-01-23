『ピタゴラスシリーズ 女の子脳を刺激するピタゴラス 33パーツ PGS-114【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 16時 57分に出品され03月16日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピタゴラスシリーズ 女の子脳を刺激するピタゴラス 33パーツ PGS-114
【商品説明】
・主な製造国 :中国
・対象年齢 :4才以上
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 33.30 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
540 入札履歴
終了
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