『ピタゴラスシリーズ 女の子脳を刺激するピタゴラス 33パーツ PGS-114【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 16時 57分に出品され03月16日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピタゴラスシリーズ 女の子脳を刺激するピタゴラス 33パーツ PGS-114



【商品説明】

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :4才以上



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 33.30 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。