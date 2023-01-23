『メルちゃん お人形セット 2さいになったら おトイレできたねセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 30分に出品され03月05日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メルちゃん お人形セット 2さいになったら おトイレできたねセット
【商品説明】
・お子様のトイレトレーニングに
・かわいいトイレやおねえさんパンツ、慶應義塾大学皆川教授の研究結果に基づいた遊び方ブックもついています
・かわいいワンピースやベビーマグ、ブラシなど基本のお人形あそびの小物も
・対象年齢 :2才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
263 入札履歴
終了
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