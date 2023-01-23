『レゴ 互換 ミニフィグ 中世 騎士 剣 武器 leg0 箱無【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 24分に出品され03月28日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レゴ 互換 ミニフィグ 中世 騎士 剣 武器 leg0 箱無

証明書番号:66202330686bvshtyr1

セ:証明書

ブロックサイズ:小さなビルディングブロック (レゴと互換性)

バーコード:いいえ

証明:セリウム

性:男女兼用

プラスチックブロックの形:自動閉鎖煉瓦

プラスチックタイプ:エービーエス

モデル番号:7.23-3

警告:Small parts. Choking hazard!

素材:プラスチック

銘柄:BRICKPANDA

を推奨年齢:4-6y7-12y12 + y

起源:Cn (原点)

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