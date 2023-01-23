『KIPON キポン P110-NIK Z マウントアダプター 対応レンズ：P110マウントレンズー対応ボディ：ニコンZマウント P110-N【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 09分に出品され03月18日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KIPON キポン P110-NIK Z マウントアダプター 対応レンズ：P110マウントレンズー対応ボディ：ニコンZマウント P110-N



【商品説明】

・オートフォーカスには対応しておりません。「メニュー」-「セットアップ」-「レンズ無し時のレリーズ」を「許可」にしてください。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応ボディ：ニコンZマウント

・対応レンズ：ペンタックス110マウントレンズ

・素材には上質なアルミ、真鍮を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 6.50 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。