『Bianchi ビアンキ スポルト カメラバッグ クラッチ トートバッグ L コン ネイビー EBPI-08NV【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 19時 03分に出品され04月28日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bianchi ビアンキ スポルト カメラバッグ クラッチ トートバッグ L コン ネイビー EBPI-08NV
【商品説明】
・クイックアクセス : ワイドオープンで、機材をダイレクトに出し入れ可能。
・スライダー : スライダーの取っ手は手袋をしていても素早く開閉できるタイプ。
・フロントポケット : バッグ前面には、ジッパーで開閉するポケットを装備。すぐに取り出したいアクセサリー、バッテリー、スマートフォン、筆記用具入れに快適に使える多機能ポケット仕様。
・メッセンジャーバッグ : たすき掛けにすればスポーティなメッセンジャーバッグに早変わり。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
212 入札履歴
終了
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