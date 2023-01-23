『Bianchi ビアンキ スポルト カメラバッグ クラッチ トートバッグ L コン ネイビー EBPI-08NV【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 19時 03分に出品され04月28日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bianchi ビアンキ スポルト カメラバッグ クラッチ トートバッグ L コン ネイビー EBPI-08NV



【商品説明】

・クイックアクセス : ワイドオープンで、機材をダイレクトに出し入れ可能。

・スライダー : スライダーの取っ手は手袋をしていても素早く開閉できるタイプ。

・フロントポケット : バッグ前面には、ジッパーで開閉するポケットを装備。すぐに取り出したいアクセサリー、バッテリー、スマートフォン、筆記用具入れに快適に使える多機能ポケット仕様。

・メッセンジャーバッグ : たすき掛けにすればスポーティなメッセンジャーバッグに早変わり。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。