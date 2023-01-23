『ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス ロング丈 子供ドレス シンプル ライトグリーン 薄緑 お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子 結婚式 コ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 05時 55分に出品され04月11日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 ?.*?
ドレス
（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）
素材 ?.*?
ポリエステル/ガーゼ/レース
カラー ?.*?
ライトグリーン
サイズ (cm) ?.*?
110/バスト60 ウエスト56 着丈85前後
120/バスト64 ウエスト60 着丈94前後
130/バスト68 ウエスト63 着丈104前後
140/バスト72 ウエスト66 着丈112前後
150/バスト76 ウエスト69 着丈121前後
160/バスト80 ウエスト72 着丈131前後
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
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落札価格7980円
836 入札履歴
終了
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