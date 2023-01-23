ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス ロング丈 子供ドレス シンプル ライトグリーン 薄緑 お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子 結婚式 コ【新年の贈り物】

商品情報

セット内容 ?.*?

ドレス

（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）



素材 ?.*?

ポリエステル/ガーゼ/レース



カラー ?.*?

ライトグリーン



サイズ (cm) ?.*?

110/バスト60 ウエスト56 着丈85前後

120/バスト64 ウエスト60 着丈94前後

130/バスト68 ウエスト63 着丈104前後

140/バスト72 ウエスト66 着丈112前後

150/バスト76 ウエスト69 着丈121前後

160/バスト80 ウエスト72 着丈131前後

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。