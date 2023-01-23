『ボーナヴィータ 男の子 スーツ ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォーマル(160【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 07時 11分に出品され04月18日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーナヴィータ 男の子 スーツ ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五三 フォーマル(160



【商品説明】

・サイズ 145/150/155/160

・サイズ詳細は下部の商品説明でご確認ください。

・メイン素材: 100% ポリエステル

・卒業式・入学式・結婚式・発表会・お受験まで、 幅広くお使いいただけます。

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。