『(Buona Vita) 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 18時 38分に出品され05月03日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(Buona Vita) 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五



【商品説明】

・【男の子フォーマルスーツ5点セット内容】

・ジャケット、ベスト、ズボン、シャツ、ネクタイ

・スーツです。

・ラインとカットを計算した細身のデザインでおしゃれ感のある

・当店こだわりのしっかりとした生地と

・素材構成: 黒無地



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。