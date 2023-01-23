『(Buona Vita) 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 18時 38分に出品され05月03日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(Buona Vita) 男の子 スーツ 5点セット ブラック 卒業式 入学式 結婚式 キッズ 黒無地 145 150 155 160 七五
【商品説明】
・【男の子フォーマルスーツ5点セット内容】
・ジャケット、ベスト、ズボン、シャツ、ネクタイ
・スーツです。
・ラインとカットを計算した細身のデザインでおしゃれ感のある
・当店こだわりのしっかりとした生地と
・素材構成: 黒無地
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 1.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
237 入札履歴
終了
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