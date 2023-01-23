『卒業式 小学校 小学生 男の子 袴 懐剣 角帯 お守り4点セット ジュニア 白黒縞 中学生 男子袴セット 130cm 140cm 150cm 送料無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 15時 38分に出品され04月27日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
男の子用の袴です。
正装に使われる、格式高い白黒縞。
黒紋付から色紋付まで色々な着物・羽織にピッタリ。
お手入れのしやすいポリエステル製です。
卒業式や、十歳の祝い、ハーフ成人式、お正月などにおすすめです。
ご注意
・当商品は行灯型（スカートタイプ）です。馬乗り型（ズボン型）ではありません。
・若干の生地難がある場合があります。
・しつけ糸を外された場合、返品・交換はできません。
・かいけんの紐に変色が見られる場合があります。
セット内容
袴・角帯・お守り・懐剣
サイズについて
体型や着付け位置により、袴サイズが異なりますので、
実際にサイズを測ってご注文いただくことをおすすめします。
目安のサイズ
身長130cm…紐下丈75〜80cm
身長140cm…紐下丈80〜85cm
身長150cm…紐下丈85〜90cm
素材 ポリエステル
中国製
当商品はネコポス便発送不可です。
※規格サイズオーバーのため
アンブロ パンツ HE スウェットドリルジョガーパンツ ULURJG21 NVY M
¥ 7979
アンダーアーマー UAインサレート ロングコート ジュニア 1376158 408 ネイビー 2022秋冬 裏起毛 撥水 アウター ボーイズ UNDER ARMOUR
¥ 7979
アンダーアーマー UAインサレート ロングコート ジュニア 1376158 001 ブラック 2022秋冬 裏起毛 撥水 アウター ボーイズ UNDER ARMOUR
¥ 7979
gol.(ゴル) ジャージロングパンツ XLサイズ G925-085(005)ブラック
¥ 7979
浅草きもの市 よさこい 長半纏 コスチューム大人ジュニア（53205-06） 衣装 ユニフォーム 大人 小人 祭り 婦人 子供用 袢纏 法被
¥ 7979
浅草きもの市 よさこい 長半纏 コスチューム大人ジュニア（53209-10） 衣装 ユニフォーム 大人 小人 祭り 婦人 子供用 袢纏 法被
¥ 7979
Chaser Kids キッズ 子供用 ファッション 子供服 Tシャツ The Nightmare Before Christmas King Jack Cloud Jersey Tee (Little Kids/Big Kids) - Vintage Bl..
¥ 7978
Appaman Kids アパマンキッズ 男の子用 ファッション 子供服 Tシャツ Camden Slub Jersey Henley (Toddler/Little Kids/Big Kids) - Greyscale Stripe
¥ 7978
卒業式 スーツ 女の子 2点セット 卒服 袴 大学 フォーマルスーツ学生服 スカー入学式 文化祭 発表会
¥ 7978
アンブロ サッカー スウェットパンツ URA.スウェジャーロングパンツ メンズ MGRY 日本 M (日本サイズM相当)
¥ 7978
オンヨネ トレーニングウエア SWEATBREAK PANTS メンズ ブルー L
¥ 7978
EASTBOY イーストボーイ 女児卒業スーツ ジャケットワンピース チェック柄 2点セット セットアイテム キッズ トップス
¥ 7977
30％OFF セール 日本製 パーティーチケット 子供服 フォーマル カットソー スーツ（ブラック）上下セット 110cm 120cm 130cm 入学式 男の子 七五三
¥ 7977
パーカー SMOOTHY ネイティブ柄フーデットパーカー
¥ 7977
（再値下げ）【セール】mezzopiano(メゾピアノ)大きなりぼんモチーフ取り外し可能フード中綿ベスト/アウター/ベスト/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm
¥ 7977
キッズフォーマル スーツ 入学式 卒業式 子供服 GENERATOR ジェネレーター 2B TAILORED JK ウィンドペン 942110-MG 4011231
¥ 7977
シースルーチェック切替アンサンブル
¥ 7977
Hurley Kids ハーレー 男の子用 ファッション 子供服 パンツ ズボン Fleece Jogger Pants (Little Kids) - Dark Grey Heather
¥ 7977
落札価格7980円
192 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！