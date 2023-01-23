卒業式 小学校 小学生 男の子 袴 懐剣 角帯 お守り4点セット ジュニア 白黒縞 中学生 男子袴セット 130cm 140cm 150cm 送料無料【2025の人気アイテム】

商品情報

男の子用の袴です。

正装に使われる、格式高い白黒縞。

黒紋付から色紋付まで色々な着物・羽織にピッタリ。

お手入れのしやすいポリエステル製です。

卒業式や、十歳の祝い、ハーフ成人式、お正月などにおすすめです。



ご注意

・当商品は行灯型（スカートタイプ）です。馬乗り型（ズボン型）ではありません。

・若干の生地難がある場合があります。

・しつけ糸を外された場合、返品・交換はできません。

・かいけんの紐に変色が見られる場合があります。



セット内容

袴・角帯・お守り・懐剣



サイズについて

体型や着付け位置により、袴サイズが異なりますので、

実際にサイズを測ってご注文いただくことをおすすめします。



目安のサイズ

身長130cm…紐下丈75〜80cm

身長140cm…紐下丈80〜85cm

身長150cm…紐下丈85〜90cm



素材 ポリエステル



中国製

当商品はネコポス便発送不可です。

※規格サイズオーバーのため