『ポイント最大15.5% ロンシャン トートバッグ LONGCHAMP ル・プリアージュ トップハンドル Mサイズ 折りたたみ バッグ 各色 1623 919【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 57分に出品され03月31日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
ブランド： LONGCHAMP / ロンシャン
品番 ：1623 919
サイズ：約 H27×W28〜48×D20 cm
重さ ：約 280 g
持ち手長さ：約 33 cm
持ち手高さ：約 12 cm
仕様 ：内側オープンポケット×1、持ち手太さ 約1.5cm、折りたたみ可能、折りたたみ時サイズ 約H25xW23xD3cm、A4サイズ対応、ファスナー開閉
ライン：LE PLIAGE / ル・プリアージュ・グリーン (フォレスト)
素材 ：リサイクルポリアミド
付属品：
カラー
ブラック ： 1623 919 001
グレー ： 1623 919 P66
ペールピンク ： 1623 919 P64
レッド ： 1623 919 P59
ダークネイビー ： 1623 919 P68
ネイビー (オーシャン) ： 1623 919 P57
グリーン (フォレスト) ： 1623 919 479
※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。
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落札価格7980円
902 入札履歴
終了
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