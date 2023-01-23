『ポイント最大15.5% ロンシャン トートバッグ LONGCHAMP ル・プリアージュ トップハンドル Mサイズ 折りたたみ バッグ 各色 1623 919【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 57分に出品され03月31日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品情報

ブランド： LONGCHAMP / ロンシャン

品番 ：1623 919

サイズ：約 H27×W28〜48×D20 cm

重さ ：約 280 g

持ち手長さ：約 33 cm

持ち手高さ：約 12 cm

仕様 ：内側オープンポケット×1、持ち手太さ 約1.5cm、折りたたみ可能、折りたたみ時サイズ 約H25xW23xD3cm、A4サイズ対応、ファスナー開閉

ライン：LE PLIAGE / ル・プリアージュ・グリーン (フォレスト)

素材 ：リサイクルポリアミド

付属品：



カラー

ブラック ： 1623 919 001

グレー ： 1623 919 P66

ペールピンク ： 1623 919 P64

レッド ： 1623 919 P59

ダークネイビー ： 1623 919 P68

ネイビー (オーシャン) ： 1623 919 P57

グリーン (フォレスト) ： 1623 919 479



※製品画像はお客様の閲覧環境により、実物の色と異なって見える場合があります。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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ロンシャン

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LONGCHAMP

ル・プリアージュ

トップハンドル

Mサイズ

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各色

1623

919