『ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター アンティークホワイト 2個セット GAW-600-2P-WHT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 11分に出品され03月17日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター アンティークホワイト 2個セット GAW-600-2P-WHT



【商品説明】

・ゴージャスアイアンシリーズにハンギングバスケットが登場！アーチやフェンスなどと同様の素材を使用し、重厚感あふれる作りになっています。ヤシ繊維のパームマットが付属していますので、植え込んですぐにお使いいただけます。ウォールハンギング用の金具が付属。

・サイズ: [本体]幅65cm×奥行25cm×高さ27cm ※ハンギング用金具の取り付け幅は0～5.2cm、8.6～14.8cmで調整可能

・材質: スチール(粉体塗装) 形状: 完成品 製造国: 中国



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 5.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。