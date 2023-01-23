『青ガラス波口水鉢 11.5号 （信楽焼・陶器・水鉢・メダカ鉢・めだか鉢・金魚鉢・すれん鉢・スイレン鉢・睡蓮鉢）【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 01時 32分に出品され03月19日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
W350*D350*H300
信楽工場からの出荷
信楽焼の陶器のメダカ鉢、味わい深い陶芸のメダカ鉢が個性豊かに華を添えます。
フラワースタンド シルバー FSA-K92S
¥ 7979
リッチェル 菊鉢 10号 ブラック 5個組 002038
¥ 7979
フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花
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落札価格7980円
80 入札履歴
終了
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