『バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 35th アニバーサリー・エディション 4K Ultra HD + ブルーレイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 03時 34分に出品され03月18日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 History is gonna change…

「バック・トゥ・ザ・フューチャー(Part.1)」製作から満35年!

最高の映像クオリティを誇る4K Ultra HD化、新TV吹替、新特典映像を収録した

究極のバック・トゥ・ザ・フューチャーがやってくる!



・ブルーレイの4倍を誇る高解像度とHDR、最高の映像クオリティでバック・トゥ・ザ・フューチャーを楽しめるUltra HD ブルーレイ

・UHDマスター制作にあたり、4K素材を基にブルーレイディスクもリマスターを実施

・数々のマイケル・J・フォックス役を吹き替えた宮川一朗太による新TV吹替(BSジャパン版)をUHDとブルーレイに追加収録

・30th アニバーサリーに収録された特典に加え、さらに1時間を超える新特典を追加!

・UHD&ブルーレイ ダブルデジパック&アウターケース付きの永久保存仕様。

