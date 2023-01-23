『バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 35th アニバーサリー・エディション 4K Ultra HD + ブルーレイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 03時 34分に出品され03月18日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
History is gonna change…
「バック・トゥ・ザ・フューチャー(Part.1)」製作から満35年!
最高の映像クオリティを誇る4K Ultra HD化、新TV吹替、新特典映像を収録した
究極のバック・トゥ・ザ・フューチャーがやってくる!
・ブルーレイの4倍を誇る高解像度とHDR、最高の映像クオリティでバック・トゥ・ザ・フューチャーを楽しめるUltra HD ブルーレイ
・UHDマスター制作にあたり、4K素材を基にブルーレイディスクもリマスターを実施
・数々のマイケル・J・フォックス役を吹き替えた宮川一朗太による新TV吹替(BSジャパン版)をUHDとブルーレイに追加収録
・30th アニバーサリーに収録された特典に加え、さらに1時間を超える新特典を追加!
・UHD&ブルーレイ ダブルデジパック&アウターケース付きの永久保存仕様。
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落札価格7980円
693 入札履歴
終了
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