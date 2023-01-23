『映画ポスター マトリックスリローデッド グッズ /トリニティADV-SS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 19分に出品され03月18日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 映画『マトリックス・リローデッド』の枚数限定オリジナルポスターです。配給会社が、枚数限定で、各劇場に配布した希少なポスターになります。（サイズ：約68×101cm / コンディション：未使用に近い程度の良いもの / ポスター単体での販売となります。フレームはついておりません）



※原題：THE MATRIX RELOADED

※出演：キアヌ・リーヴス/ローレンス・フィッシュバーン/キャリー＝アン・モス/ヒューゴ・ウィーヴィング/マット・マッコーム/ジェイダ・ピンケット＝スミス/モニカ・ベルッチ