『ゴルフボール拾いカゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 02分に出品され03月27日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴルフボール拾いカゴ
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
946 入札履歴
終了
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