『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 01分に出品され03月31日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
283 入札履歴
終了
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