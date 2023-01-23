『EASY RACK for Fin (ブラウン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 02分に出品され03月30日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EASY RACK for Fin (ブラウン)
【商品説明】
・原産国:日本
・商品サイズ:29×7×29cm
・推奨ホチキスMAX社製HD-10D※ホチキスは付属していません
・素材:パイン材
・耐荷重:1KG
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
143 入札履歴
終了
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