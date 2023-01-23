ゴルフパンツ レディース ゴルフウェア ゴルフズボン ストレッチ性 スポーツ 30代40代50代 おしゃれ 女性用 服装 ロング ボトムス 美脚 防風 軽 2022新作【コストコ お買い得】

商品情報

素材：ナイロン77%+ポリウレタン23%



サイズ：XS、S、M、L、XL（詳しくはサイズ参考表にご覧ください。）



カラー：黒、紺、カーキ



新登場の大人気の女の子ゴルフパンツ、運動着スポーツゴルフウェア。

素敵なデザインで普段着としてオールシーズンが楽しめる女性用ゴルフ長ズボン。

いつでも快適な着心地を提供するゴルフロングパンツ。

伸縮性あるストレッチ素材で抜群の穿き心地、使いやすさ、

カジュアルスタイルにもビジネスシーンにも使えます。

それでいて美脚に見える無敵のシルエット、

どんなコーデにもあわせやすいです。



ご注意：

1.ベルト付きません

2.サイズには多少の誤差が生じる場合もございます。

モニター環境により実際のものと素材感、色合いが若干異なる場合がございます。ご了承ください。