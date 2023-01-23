『ゴルフパンツ レディース ゴルフウェア ゴルフズボン ストレッチ性 スポーツ 30代40代50代 おしゃれ 女性用 服装 ロング ボトムス 美脚 防風 軽 2022新作【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 03時 30分に出品され03月17日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：ナイロン77%+ポリウレタン23%
サイズ：XS、S、M、L、XL（詳しくはサイズ参考表にご覧ください。）
カラー：黒、紺、カーキ
新登場の大人気の女の子ゴルフパンツ、運動着スポーツゴルフウェア。
素敵なデザインで普段着としてオールシーズンが楽しめる女性用ゴルフ長ズボン。
いつでも快適な着心地を提供するゴルフロングパンツ。
伸縮性あるストレッチ素材で抜群の穿き心地、使いやすさ、
カジュアルスタイルにもビジネスシーンにも使えます。
それでいて美脚に見える無敵のシルエット、
どんなコーデにもあわせやすいです。
ご注意：
1.ベルト付きません
2.サイズには多少の誤差が生じる場合もございます。
モニター環境により実際のものと素材感、色合いが若干異なる場合がございます。ご了承ください。
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落札価格7980円
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終了
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