バニーウォーク 偏光サングラス BW-021 BW-0211F シャイニーブラック SMOKE【新年の贈り物】

商品情報

"画像出典元：「BUNNY WALK(バニーウォーク)」より引用"



【商品名】

バニーウォーク 偏光サングラス BW-021 BW-0211F シャイニーブラック SMOKE



【商品説明】

・99.9%以上 UVカット/眩しさや紫外線を防ぐだけではなく、特殊なフィルターで邪魔な反射光やギラツキ・映り込み・照り返しなどを効果的にカット。裸眼や普通のサングラスでは体験できないクリアな視界。

・ドライブや普段使いはもちろん、キャンプ・釣り・登山・野外フェスなどのアウトドアやレジャーに。そしてゴルフ・テニス・自転車などのスポーツシーンにも。

・フレームカラー:シャイニーブラック

・レンズカラー:スモーク (偏光度 99%以上/可視光線透過率 21%)

・大きめレンズと程良いカーブ感がシーンを選ばず使いやすいウェリントン。軽量な樹脂製フロントにメタリ



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。