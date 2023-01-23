『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 24分に出品され03月04日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 7.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。