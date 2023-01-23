『ガーデンガーデン アイアン フラワースタンド 棚段タテ型 幅25cm×奥行42cm×高さ66cm アンティークホワイト SS-SPL-663【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 32分に出品され03月05日 15時 32分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包目安サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 2.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【商品説明】
・【注意事項】古びた風合いを表現するために、白の上からあえて汚れたような塗装やエイジング加工をしてあります。真っ白なホワイトではなく、塗装不良や使用によるダメージではございませんので、予めご了承の上お求めください。
・サイズ: 幅25cm×奥行42cm×高さ66cm 重量: 約2.4kg
・シャビー感あふれるアイアン製フラワースタンド。ホワイトの上から手をかけて汚し塗装・エイジング加工をすることで、長年使い込まれたような風合いを表現しています。
・形状: 完成品・折りたたみ式 生産国: 中国
・材質: スチール(粉体塗装) アンティークホワイト※表面をサビ風に汚してあります。保護塗料などの上塗りの際色落ちがある場合がございます。
フラワースタンド 園芸ラック 金属製 ガーデンラック 植物鉢スタンド 軽量 木製 花台 フラワーラック 多肉植物 観葉植物 盆栽棚 収納 花
¥ 7979
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落札価格7979円
620 入札履歴
終了
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