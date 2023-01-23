『空気入れ不要 180cm 折りたたみ式 キッズプール 子供用プール ビニールプール おうちプール 折り畳み プール ベビープール ボールプール ペット用プール【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 01時 00分に出品され03月31日 01時 00分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材: 100% PVC
カラー：画像通り
セット内容：プール本体*1
【サイズ】
1.6M：160×120×47cm 適用人数：1-2人
1.8M：185×138×53cm 適用人数：1-3人
2.1M：210×140×55cm 適用人数：1-4人
2.6M：260×165×55cm 適用人数：1-6人
3.0M：295×165×55cm 適用人数：1-8人
【使用上の注意】
※必ず保護者同伴のもと、本商品をご利用下さい。
※対象年齢未満のお子様は使用しないでください。
※本商品はPVC(ポリ塩化ビニル)を使用しております。材質の特性上、接触?摩擦による他製品への色移り、または本商品への色移りすることがありますのでご注意ください。
【注意事項】
※海外製品の為、実寸が多少異なる商品も御座います。
1、PC環境?光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます
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落札価格7979円
2 入札履歴
終了
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