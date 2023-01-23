空気入れ不要 180cm 折りたたみ式 キッズプール 子供用プール ビニールプール おうちプール 折り畳み プール ベビープール ボールプール ペット用プール【お歳暮】

商品情報

素材: 100% PVC

カラー：画像通り

セット内容：プール本体*1

【サイズ】

1.6M：160×120×47cm 適用人数：1-2人

1.8M：185×138×53cm 適用人数：1-3人

2.1M：210×140×55cm 適用人数：1-4人

2.6M：260×165×55cm 適用人数：1-6人

3.0M：295×165×55cm 適用人数：1-8人



【使用上の注意】

※必ず保護者同伴のもと、本商品をご利用下さい。

※対象年齢未満のお子様は使用しないでください。

※本商品はPVC(ポリ塩化ビニル)を使用しております。材質の特性上、接触?摩擦による他製品への色移り、または本商品への色移りすることがありますのでご注意ください。



【注意事項】

※海外製品の為、実寸が多少異なる商品も御座います。

1、PC環境?光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます