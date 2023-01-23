『BanG Dream! Dreamer’s Best（Blu-ray付生産限定盤／2CD＋2Blu-ray） [CD]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 23分に出品され03月13日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD アニメ・ゲーム国内アニメ音楽 発売日:2022/03/16 販売元:ブシロードミュージック 登録日:2021/11/30 （アニメーション） バンドリ ドリーマーズ ベスト 特典:ジャケットデザインステッカー1枚（1種）封入／2022年夏開催予定バンドリ!トークイベント先行抽選応募申込券／Roselia単独ライブ「Episode of Roselia DAY1 Weisklee DAY2 Rose」二次先行抽選応募申込券／RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」二次先行抽選応募申込券／RAISE A SUILEN LIVE 2022「OVERKILL」二次先行抽選応募申込券封入（以上5点、初回生産分のみ特典）／フォトブックレット（2 内容:キズナミュージック／Returns／イニシャル／Y.O.L.O!!!!!／Hey-day狂騒曲／Sasanqua／天下トーイツA to Z／もういちど ルミナス／ゆら・ゆらRing-Dong-Dance／クインティプルすまいる／TWiNKLE CiRCLE／夢を解説:「ＢａｎＧ Ｄｒｅａｍ！ プロジェクト」７周年＆「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」５周年を記念したＡｌｂｕｍが登場！バンドリーマーの皆様からの投票で決定した各バンドのヒットナンバーに加え、過去のガルパ