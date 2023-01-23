『エスエスケイ リュック バックパック エンジ×ゴールド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 23分に出品され03月28日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスエスケイ リュック バックパック エンジ×ゴールド
【商品説明】
・タテ54cmxヨコ33cmxマチ21cm
・ポケットの数:4(外側4/内側0)
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリ塩化ビニル
・重量:1090g
【サイズ】
高さ : 11.18 cm
横幅 : 37.34 cm
奥行 : 56.39 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
326 入札履歴
終了
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