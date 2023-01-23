『MLB トップス ベースボール 2021年版 - 日本版 2021 MLB Topps Baseball - Japan Edition【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 19時 56分に出品され05月05日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MLB トップス ベースボール 2021年版 - 日本版 2021 MLB Topps Baseball - Japan Edition



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。