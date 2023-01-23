『Nゲージ 西日本鉄道1300形 特急塗装 ブルー ディズプレイモデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 37分に出品され03月21日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ 西日本鉄道1300形 特急塗装 ブルー ディズプレイモデル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。