『KATO Nゲージ DD51 後期 耐寒形 北斗星 7008-F 鉄道模型 電気機関車【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 14時 05分に出品され03月28日 14時 05分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ DD51 後期 耐寒形 北斗星 7008-F 鉄道模型 電気機関車



【商品説明】

・JR北海道商品化許諾済 JR東日本商品化許諾済

・北海道を走る寝台特急に欠かせない、DD51 後期 耐寒形 北斗星を製品化。

・原産国:日本

・外観をより実車に準じたディテールへとアップデート。既存製品とは異なる車番を設定。



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 4.40 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。