『ジャックバニー ショルダーバッグ Coca-Colaコラボ商品 (ロゴグラフィック) / ゴルフ / 262-1181543 100_レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 39分に出品され03月16日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー ショルダーバッグ Coca-Colaコラボ商品 (ロゴグラフィック) / ゴルフ / 262-1181543 100_レッド
【商品説明】
・ショルダー全長:137cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ13cmxヨコ22cmxマチ13cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・メイン素材: 合成皮革
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:180g
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 15.20 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
543 入札履歴
終了
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