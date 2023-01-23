『ジャックバニー ショルダーバッグ Coca-Colaコラボ商品 (ロゴグラフィック) / ゴルフ / 262-1181543 100_レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 39分に出品され03月16日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー ショルダーバッグ Coca-Colaコラボ商品 (ロゴグラフィック) / ゴルフ / 262-1181543 100_レッド



【商品説明】

・ショルダー全長:137cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ13cmxヨコ22cmxマチ13cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・メイン素材: 合成皮革

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:180g



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。