『ミズノプロ 野球 ボールケース兼グラブケース Ｌ３５×Ｗ２６×Ｈ３０ｃｍ 約２８Ｌ 1FJB1002【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 16時 18分に出品され03月28日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新機能スプリットストラップ搭載、グラブケースとしても使用可能



ＭＰボールケースケングラブケース



・キャリーケースに取り付け可能

・機能肩掛けしたままボール出しが出来る設計



素材

合成皮革(PVC)



カラー

ブラック(09)

ネイビー(14)



サイズ

Ｌ３５×Ｗ２６×Ｈ３０ｃｍ



容量

約２８Ｌ



重量

約2210g