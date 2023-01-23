『ミズノプロ 野球 ボールケース兼グラブケース Ｌ３５×Ｗ２６×Ｈ３０ｃｍ 約２８Ｌ 1FJB1002【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 35分に出品され03月15日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新機能スプリットストラップ搭載、グラブケースとしても使用可能
ＭＰボールケースケングラブケース
・キャリーケースに取り付け可能
・機能肩掛けしたままボール出しが出来る設計
素材
合成皮革(PVC)
カラー
ブラック(09)
ネイビー(14)
サイズ
Ｌ３５×Ｗ２６×Ｈ３０ｃｍ
容量
約２８Ｌ
重量
約2210g
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落札価格7979円
976 入札履歴
終了
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